Ankara'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan kavgada bir öğrenci yaralandı

Ankara'da iki ortaokul öğrenci arasında çıkan kesici aletli kavgada yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 328'nci sokakta yer alan bir ortaokulda meydana geldi. Alınan bilgilere göre 13 yaşındaki iki sınıf arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuklardan biri, arkadaşını kesici aletle yaraladı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı çocuk hastaneye nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA