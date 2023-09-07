Ankara'da ortağını öldüren şüpheli yakalandı

Ankara'da anlaşmazlık yaşadığı ortağını öldüren O.Ş. ile ona yardım ettiği tespit edilen S.K. Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da anlaşmazlık yaşadığı ortağını öldüren, O.Ş. ile ona yardım ettiği tespit edilen S.K. Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saat 18: 00 sıralarında Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde O.Ş. anlaşmazlık yaşadığı ortağının hayatına ateşli silahla son verdi. Kendisine yardım eden S.K. ile olay yerinden otomobille kaçan S.K., Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin yürüttüğü teknik takiple Konya'da gözaltına alındı.

O.Ş. ve S.K. adli yapılmak üzere Ankara'ya getirildi. - ANKARA