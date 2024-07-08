Ankara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Kızılcaham ilçesindeki ormanlık arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcaham ilçesi Saray Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen alevler, kısa sürede evlerin bulunduğu yerleşim alanına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Etrafı saran alevler, itfaiye ekiplerinin ve Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın sebebiyle bazı bahçelerde hasar oluşurken, yanan ormanlık arazi de küle döndü.

"Helikopterle müdahele edildi"

Çevre sakinlerinden Kemal Koçaklı, "Yangın biz geldiğimizde başlamıştı zaten. Baraj tarafından geldiğini söylüyorlar ama biz de tam görmedik. Ekipler alevlerin köye girmesini engelledi. Daha sonra helikopterle müdahele edildi. Kalan yerler söndürüldü. Ot olduğu için çok büyük alev yoktu ama rüzgar fazlaydı. O yüzden yangın her tarafa dağıldı. Şu anda kontrol altında, soğutma çalışması yapılıyor. Can kaybı ve yaralı yok" diye konuştu.

Ekipler tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA