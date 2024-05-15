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Ankara'da Organize Suç Operasyonu: 4 Kamu Görevlisi Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisini paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisini paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Gizli tanık SS' nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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