Ankara'da Organize Suç Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı

Ankara'da Organize Suç Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı
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Ankara'da haraç alan organize suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda avukat ve kamu görevlileri de dahil olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon, tehdit ve baskı ile esnaftan haraç alan şebekeye karşı gerçekleştirildi.

Ankara'da tehdit ettikleri esnafı baskı altına alarak haraç alan organize suç çetesine yönelik icra edilen operasyonda, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut'ta tehdit ettikleri esnafı baskı altına alarak haraç alan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, elebaşılığını cezaevindeki O.M.H.'nin yaptığı 14 çete üyesi gözaltına alındı. Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de yer aldığı zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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