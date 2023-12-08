Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fabrikada Yangın Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA