Ankara'da 'Ölüler Çetesi' Operasyonu: 100 Milyon Liralık Vurgun Çökerildi

Ankara'da, mirasçısı olmayan kişilere ait taşınmazları sahte belgelerle devralıp satarak 100 milyon liralık vurgun yapan organize suç şebekesi çökertildi. 'Ölüler Çetesi' olarak adlandırılan grup, bir tapu memurunun dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde meydana geldi. Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan Ş.B., e-Devlet üzerinden yürütülen bir tapu devrinde şüpheli bir durum fark etmişti. Evrakları inceleyen memur, belgelerin sahte olduğunu anlayarak durumu üstlerine bildirmişti. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı devreye girmiş ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında; çetenin mirasçısı bulunmayan ölen kişilere ait taşınmazları, ayrıca yurtdışında yaşayan kişilerin tapularını hedef aldığı belirlendi. Şüpheliler, sahte mühür, imza ve belgelerle bu gayrimenkulleri önce kendi üzerlerine geçirmiş, ardından üçüncü kişilere satmıştı.. Bu yöntemle birçok tapunun el değiştirdiği tespit edildi. Durum hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Çubuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı yaşanılan olayın Çubuk'ta yer alan emlakçılarla ve müteahhitlerle bir bağlantısı olmadığını, Çubuk'un adının lekelenmediğini, vatandaşların yanlış ithamlarla galeyana gelmemesi gerektiğini belirtti.

100 milyon liralık devasa vurgun

Çubuk Sulh Ceza Hakimliği, 8 çete üyesini 'resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, örgüt kurma ve rüşvet' suçlarından tutukladı. Yapılan incelemelerde, örgütün bu yöntemlerle yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. MASAK raporları da çetenin gerçekleştirdiği para trafiğini doğruladı.

Tapuda suçüstü yakalandılar

Soruşturma kapsamında müteahhit Y.O., tapu memuru H.N.S., emlakçılar H.Y., M.B. ve T.T., esnaf M.K., arsa alım satımcısı H.G. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. dün yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin bir kısmı, tapu müdürlüğünde sahte evrakla işlem yaparken suçüstü yakalandı. O anlara ait görüntüler de güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmanlı tapularını bile listeye almışlar

Soruşturma dosyasına göre, tapu memuru H.N.S., kurum arşivinde yer alan Osmanlı dönemine ait eski tapuları da araştırarak mirasçısı olmayan taşınmazları tespit ediyordu. Çete, sahte evraklarla başkasına ait tapuları tanıdıklarının ve yakınlarının üzerine aldığı belirlendi.

"Bu olayın Çubuklu esnafımızla hiçbir alakası yok"

Tapu Müdürlüğü'nde yaşanılan olayın Çubuklu esnafla ve Çubukla hiçbir bağlantısı olmadığını ve herkesin bunu bilmesi gerektiğini belirten Çubuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, "Çubuk'ta gerçekleşen bu olayın Çubuklu esnafımızla hiçbir alakası yok. Bu olay yaklaşık 4 ay önce gerçekleşmiş ama bugün ulusal basına düştü. Çubuk Tapu Müdürlüğü'nün uyanık ve duyarlı bir şekilde davranması sonucu bu çeteyi yakalamışlardır, çökertmişlerdir. Buradan Çubuk Tapu Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Bu işlemler, Ankara'nın başka ilçelerinde de yapılmış ama şahıslar Çubuk'ta yakalandığı için Çubuk ismi geçmektedir. Çubuk'ta bunu başaramamışlardır. Bu şahısların hepsi Çubuk ile alakası olmayan insanlar, Ankara'nın diğer bölgelerinde olan esnafların isimleridir. Çubuk'ta hiçbir esnafımızın bu olayla alakası yoktur. Böyle bilinmesi, güzel Çubuğumuzun adının lekelenmemesi adına kamuoyuna duyurulur. Bu tür olaylarda insanların da dikkatli olması gerekir ama tapu müdürlükleri bu konuda en güvenilir yerlerdir. Tapu müdürlüklerine sorup işlemlerini o şekilde takip ederlerse daha iyi olur. Tapu müdürlüklerinin bu tarz işlerde yanılma oranları neredeyse sıfır. Tapu Müdürlüğü de şahısları deneme aşamasında yakalamıştır. Çubuk Tapu Müdürlüğü'ndeki bu belgelerin sahte olduğunu gören memurun ihbarı üzerine Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde bu çete çökertilmiştir" diye konuştu. - ANKARA