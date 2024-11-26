Ankara'da Okul Servis Araçlarına Kapsamlı Denetim
Evre İlçe Jandarma Komutanlığı, eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesiyle birlikte okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, öğrenci güvenliğini artırmak ve servis araçlarının uygunluk standartlarını sağlamak.
Ankara'da, Evre İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince okul servis aracı ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından, Evren İlçesinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler Evren ilçe Jandarma ve İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Öğrenci güvenliğini artırmak ve servis araçlarının uygunluk standartlarını sağlamak amacıyla icra edilen denetimlerde kontrollerin yanı sıra muhtemel olumsuz durumlara karşı sürücüler bilgilendirildi. - ANKARA