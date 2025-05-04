Ankara'da Öğrenci Taşıyan Otobüs Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı
Ankara'da geziden dönen öğrencileri taşıyan bir otobüs, Polatlı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 4 öğrenci yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Ankara'da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün bariyerlere çarptığı kazada 4 öğrenci yaralandı.
Olay, Polatlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'ya gezi düzenleyen öğrencileri taşıyan Menekşe tura ait olan otobüs, Ankara'dan Bursa'ya dönüş yolunda, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otobüste bulunan öğrencilerden 4'ü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa