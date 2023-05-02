Ankara'da nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

ANKARA'da, ayrılmak isteyen nişanlısı 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı (33) tabancayla vurarak öldüren İdris Nesim (38), müebbet hapis ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 30 Nisan'da meydana gelen olayda İdris Nesim (38), ayrılmak isteyen nişanlısı Dilek Ceylan ile konuşmak için evine gitti. Çıkan tartışmada Nesim, Ceylan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Tutuklanan İdris Nesim hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Nesim ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunması için sanık ve avukatına söz verdi. Sanık avukatının da beyanını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı. Sanık Nesim, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet, 'silahlı tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 4 yıl hapse mahkum edildi. Hakkında takdiri indirim yapılmayan İdris Nesim'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.