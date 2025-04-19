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Ankara'da 'Narkokapan' Operasyonunda 138 Tutuklama

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Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan' operasyonunda toplamda 635 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 138 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanacak.

Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan' uyuşturucu operasyonunda 138 şüpheli tutuklandı.

Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 626 farklı adreste 635 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, birinci gün nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 138'i 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin ifade alma işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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