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Ankara'da Narkogüç Operasyonunda 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Ankara'da polisin düzenlediği 'Narkogüç' operasyonlarında 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da polisin düzenlediği "Narkogüç" operasyonlarında 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Narkogüç" operasyonları kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Adana'dan Ankara'ya karayolu ile esrar maddesi getirileceği yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Ekipler, şüphelileri tespit ederek takibe aldı. Dün takibe alınan 3 şüphelinin bulunduğu araç, Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramada 5 kilo 320 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "uyuşturucu-uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ankara Adana Polisiye Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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