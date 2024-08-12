Ankara'da NARKOGÜÇ Operasyonunda 10 Kilogram 600 Gram Esrar Ele Geçirildi
Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleştirilen NARKOGÜÇ operasyonunda, 10 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında; 10 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlara devam ediyor.
Mamak ilçesinde belirlenen adrese 11.08.2024 günü düzenlenen operasyon sonucu narkotik arama köpeği beraberinde yapılan aramalar neticesinde; 10 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahısın gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA