Ankara'da Narkogüç Operasyonu: 11 Kilogram Esrar ve 3 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

'Narkogüç' operasyonları kapsamında, Ankara genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek üzere yapılan operasyon sonucunda; 11 kilogram 501 gram esrar, 3 kilogram kokain, 440 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre,'Narkogüç' operasyonlarınca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara genelinde operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek üzere 9 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda; 11 kilogram 501 gram esrar, 3 kilogram kokain, 440 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 7 bin lira ele geçirilirken 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçu kapmasında 2 şüpheli ve 'uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak' suçu kapsamında ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA