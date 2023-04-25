Ankara'da müzisyenin darp davasında tahliye

Ankara'da bir müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen sanık tahliye edildi.

Ankara'da bir müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen sanık tahliye edildi.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilge Kaan K. ile müştekiler Mehmet Dudarık, Oğuzhan Oğuz ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, celse arasında dava dosyasına gelen evrakı okurken, ardından taraflara söz verdi. Müştekiler Dudarık ve Oğuz, önceki duruşmadaki beyanlarını tekrarladıklarını söyledi. Sanık ise pişman olduğunu, uzun süre tutuklu kaldığını, bu durumun kendisini mağdur ettiğini ifade ederek tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık avukatı ise önceki celse iddia makamının müvekkilinin tahliyesini istediğini ve geçen sürenin sanık lehine değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, savcının görüşüne katılmadığını aktardı.

Beyanların ardından kararı açıklayan hakim, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşamayı göz önünde bulundurarak sanık Bilge Kaan K.'nin tahliye edilmesine karar verdi. - ANKARA