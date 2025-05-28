Ankara'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir müstakil evin çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Ankara'da müstakil evde yangın
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir müstakil binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinin Yenikent semtinde meydana geldi. İddialara göre, müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Ölü ya da yaralının olmadığı öğrenilen yangının henüz neden çıktığı tespit edilemedi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa