Ankara'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Ankara'da müstakil evde yangın

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir müstakil binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinin Yenikent semtinde meydana geldi. İddialara göre, müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Ölü ya da yaralının olmadığı öğrenilen yangının henüz neden çıktığı tespit edilemedi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.