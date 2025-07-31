Ankara'da Müstakil Evde Yangın

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Gölbaşı ilçesi Yurtbey Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara'da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gölbaşı ilçesi Yurtbey Mahallesi'nde yer alan müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Paniğe neden olan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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