Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Mumdan Çıkan Yangında Mahsur Kalan Anne ve İki Çocuk Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve iki çocuğu, komşularının ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın, evin küçük oğlunun yaktığı mum sebebiyle çıktı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ankara'da mumdan çıktığı iddia edilen yangın sebebiyle evde mahsur kalan anne ile iki çocuğu, komşularının ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Çankaya ilçesi Reşat Nuri Caddesi'nde yer alan bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre evin küçük oğlu K. Ö. D.'nin (5), yaktığı mum sebebiyle mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iki katın evin tamamına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada evde mahsur kalan anne ve H. D. ile küçük oğlu K. Ö.D. çatıya çıkan bir komşuların yardımı ile kurtarıldı. Balkonda mahsur kalan ağabey E. D. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Anne ve iki oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayda yanan evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kadınla çocuğu çıkardım"

Mahsur kalanların yardıma ilk koşanlardan olan Murat Kocaay, "Çocuk ve annesi bağırıyordu. Duman da çıkıyor bir yandan. Önce içeri girmeye çalıştım, kapıyı kimse açmadı. Kapıyı kimse açmayınca yan daireye girdim. Oradan da çatıya çıktım. Çatıdan balkona uzanmaya çalıştım ama olmadı. Anne ile çocuk içerideydi hala ama girmem mümkün değildi. Bir havlu bulduk. Kadınla çocuğu çıkardım ama büyük oğlu balkondaydı. İtfaiye asansörle hem çocuğu, hem beni aldı. Toplam 3 kişi kurtarıldı. Durumları gayet iyi. Söylediklerine göre küçük oğlu çakmakla oynuyormuş salonda. Annesiyle büyük çocuğu mutfakta olduğu için onlar biraz daha şanslıydı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çankaya Ankara Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu? GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?
Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı

Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title