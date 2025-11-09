Haberler

Ankara'da Motosikletli Şahıs Rastgele Ateş Açtı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Çankaya ilçesinde bir motosikletli şahıs, gece saatlerinde silahla rastgele ateş açarak bir kişiyi yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde motosikletli bir şahıs silahla rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Tunus caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Motosikletli bir şahıs Tunus caddesi üzerinden silahla ateş ederek Tunalı Hilmi caddesine bağlandı. Şüpheli bu iki cadde üzerinde 10 elden fazla ateş ederken o sırada yol ayrımında bulunan bir kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
