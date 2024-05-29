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Ankara'da motosikletin motoruna giren fare itfaiye tarafından çıkarıldı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir vatandaşın motosikletini çalıştıramaması üzerine yapılan incelemede, motosikletin motoruna bir fare girdiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda fareyi çıkardı.

Ankara'da bir motosikletin motoruna giren fare, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Olay, Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletini çalıştırmak isteyen vatandaş uzun uğraşlarına rağmen çalıştıramadı. Daha sonra motosikletin içerisinden sesler geldiğini duyan sürücü, bir farenin motosikletin motoruna girdiğini fark etti. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda fareyi çıkardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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