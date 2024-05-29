Ankara'da motosikletin motoruna giren fare itfaiye tarafından çıkarıldı

Ankara'da bir motosikletin motoruna giren fare, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Olay, Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletini çalıştırmak isteyen vatandaş uzun uğraşlarına rağmen çalıştıramadı. Daha sonra motosikletin içerisinden sesler geldiğini duyan sürücü, bir farenin motosikletin motoruna girdiğini fark etti. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda fareyi çıkardı. - ANKARA