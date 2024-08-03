Ankara'da motosiklet üzerinde alkol alan sürücü kamerada

ANKARA - Ankara'da seyir halindeyken alkol kullanan motosiklet sürücüsü kameralara yakalandı.

Altındağ ilçesi Bentderesi mevkiinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, alkol kullanarak yoluna devam etti. O anlar başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta beklerken alkol kullandığı görüldü.