Ankara'da Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk Yapıyor

Ankara'da bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin yan tarafına yaptığı platformda yolcu taşıdı. Şahıslar, ekipmansız ve güvenlik önlemleri olmadan yolculuk yaparak trafiği tehlikeye attı.

Olay, Ankara- İstanbul yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken görüntülenen bir motosiklet sürücüsü, motosikletin yan tarafına yaptığı platformla yolcu taşıdı. Sürücü, motosikletinin yan tarafına yaptığı 'ekleme' platformla yolcu taşıyarak hem kendi canlarını hem de diğer yolcuların canlarını tehlikeye attı. O esnada seyir halindeki bir araçtan çekilen video ile tehlikeli anlar görüntülendi. - ANKARA