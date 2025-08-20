Ankara'da Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk Yapıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara-İstanbul yolunda bir motosiklet sürücüsünün yan tarafına yaptığı platformda yolcu taşıdığı ve güvensiz bir şekilde seyahat ettiği görüntülendi. Bu durum trafiği tehlikeye attı.

Ankara'da bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin yan tarafına yaptığı platformda yolcu taşıdı. Şahıslar, ekipmansız ve güvenlik önlemleri olmadan yolculuk yaparak trafiği tehlikeye attı.

Olay, Ankara- İstanbul yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken görüntülenen bir motosiklet sürücüsü, motosikletin yan tarafına yaptığı platformla yolcu taşıdı. Sürücü, motosikletinin yan tarafına yaptığı 'ekleme' platformla yolcu taşıyarak hem kendi canlarını hem de diğer yolcuların canlarını tehlikeye attı. O esnada seyir halindeki bir araçtan çekilen video ile tehlikeli anlar görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzel'den cesur paylaşım: Selülitler gerçektir

Hiçbir filtre yok! İzel'den cesur tatil pozu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.