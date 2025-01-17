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Ankara'da Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Ankara'da Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, arkadan çarptığı kamyonet nedeniyle ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Mamak ilçesi Doğukent Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü A.E.A, 06 BJ 417 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, önünde seyreden 06 DVB 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.E.A, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.E.A, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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