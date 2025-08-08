Ankara'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Sincan ilçesinde karşı yola geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde karşı yola geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü, o sırada seyir halindeki motosiklete çarptı. kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, Sincan ilçesi Yenikent semti 12. Cadde'de meydana geldi. Aniden yola çıkan bir otomobile seyir halindeki motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa