Ankara'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da seyir halindeki traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Bulvarı şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü H.E.M.'nin (20) süratli kullandığı için kontrolünü kaybettiği motosikleti, A.Ş.'nin kullandığı 06 FLZ 57 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.E.M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA