Ankara'da Motosiklet Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'da motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ailesi ile yolun karşısına geçen 8 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde meydana geldi. I.E. isimli 8 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken C.M. idaresindeki 06 DNK 037 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından kız çocuğu ve motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kız çocuğu I.E. hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü C.M. ise ağır yaralı olarak Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ana ise güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.