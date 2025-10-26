Ankara'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Ankara'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 06 FLG 089 plakalı motosiklet, Ö.K. idaresindeki 11 ACK 246 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - ANKARA