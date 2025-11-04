Ankara'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Sincan ilçesi Vural Baylan Caddesi'nde meydana geldi. Virajı dönen otomobile o sırada yan yoldan geçen motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa