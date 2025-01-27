Ankara'da Motosiklet Alev Aldı
Ankara Protokol Yolu'nda seyir halinde olan bir motosiklet aniden alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, araçtaki dumanları fark edince motosikleti yolun kenarına çekti ve yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.
Ankara Protokol Yolu'nda seyreden motosiklet aniden alev aldı.
Alınan bilgiye göre, Protokol Yolu'nda seyir halindeki motosikletin sürücüsü, dumanlar çıktığını görünce aracı yolun kenarına çekti. Sürücünün yol kenarına çekmesinden kısa süre sonra motosiklet alev aldı. Motosiklet sürücüsü, alev alan motorunu çevredeki vatandaşlardan aldığı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Ancak yanan araç kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa