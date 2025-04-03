Ankara'da Mobilyacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki mobilyacılar sitesinde bir dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.
Yangın, Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde Ankara Mobilyacılar Sitesi'ndeki 2 katlı bir mobilya dükkanında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binaya sıçramaması için yoğun çaba harcarken, yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa