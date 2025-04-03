Ankara'da Mobilya Dükkanında Yangın

Ankara'da 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde tadilatta olan 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 15.05 sıralarında Önder Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde yangın meydana geldi. Dükkandan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği dükkana müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredeki esnaf Numan Dündar, "Bir anda ne olduğunu anlayamadık, alevler yükseldi. Dükkanın yanındaki arkadaşımıza da sıçradı biraz. İçeride olan yoktu, çıktılar. Tadilatta dolayı mı, elektrik kıvılcımı mı yaptı onu da bilemiyoruz. Kaşla göz arasında çıktı. Korkuttu tabii, korktuk. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.