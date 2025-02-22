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Ankara'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Ankara'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya atölyesinde gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre Altındağ ilçesi Siteler Sanayi Sitesi Yalınç Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Bir müşterinin dumanları görüp haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 katlı bir binanın bodrum katında bulunan atölyede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayrıca bir yangında Çankaya ilçesi 100. Yıl Mahallesi Hatır Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı bir binada meydana gelen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü. Yanan evin Zeki Müren'in eski evi olduğu iddia edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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