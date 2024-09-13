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Ankara'da Minibüse Satırla Saldırı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir şahıs yolcu minibüsüne satırla saldırarak camını kırdı. Etraftaki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

Ankara'da içerisinde yolcu bulunan minibüse, yol kenarında bekleyen bir şahıs satırla saldırdı, aracın camını kırdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay istikametinden gelen yolcu minibüsü Dikimevi kavşağında ışıklarda durdu. Kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsüne henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs elinde bulunan satırla saldırdı. Elindeki satırla minibüsün camını kıran şahıs etrafta bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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