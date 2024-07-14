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Ankara'da minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'da Sincan Temelli Yolu'nda minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Kaza saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da Sincan Temelli Yolu'nda minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Sincan Temelli Yolu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sincan Temelli Yolu mevkisinde ilerleyen N.F. yönetimindeki 06 C 2343 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan servis ile tali yoldan gelen yabancı uyruklu işçileri taşıyan H.A.M. kontrolündeki 04 AAP 227 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, H.A.M'ın 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 2'si ağır yaralı 16 kişi hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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