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Ankara'da meydana gelen kazada kadın yaralandı

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Ankara'da meydana gelen kazada çarpışan iki aracın arasında kalan kadın yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da meydana gelen kazada çarpışan iki aracın arasında kalan kadın yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi 519. Sokak ile 590. Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil ile tali yoldan çıkan otomobil sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. O esnada iki aracın arasında kalan kadına ise savrulan otomobilin bagaj kapısı çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan sürücülerden biri de baygınlık geçirince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Park halindeki bir araçta da hasar oluşmasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kadını yerde acılar içinde gördüm"

Kazanın tanıklarından Ramazan Özdemir, "Bir kadın yolda yürüyordu. Yukarıdan gelen araç, alt yoldan gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle o anda başka bir araçta daha hasar oluştu. Yaya kadını yerde acılar içinde gördüm. O an durumu çok kötüydü. Baygınlık geçiriyordu. 'Nefes alamıyorum, beni kurtarın' diyordu. İlk müdahale eden bendim. Sağlık ekiplerine haber verdik. Kafası, kaburga tarafları ve diz kapakları yaralı haldeydi. Sürücülere ise bir şey olmadı. Birisi kadındı. O da kazanın etkisiyle fenalaştı. Sağlık ekipleri yaralı kadına ve diğer fenalaşan sürücüye müdahale ettikten sonra hastaneye götürdü. Polisler de incelemelerde bulundu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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