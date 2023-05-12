Ankara'da metro istasyonlarını sular bastı, yollar göle döndü, sürücüler mahsur kaldı

Ankara'da sağanak yağış sonrası metro istasyonlarını sular bastı, seferlerde aksaklık yaşandı. Yollar göle dönerken sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

Başkentte şiddetli sağanak sebebiyle metro istasyonlarını su bastı, yollar sular altında kaldı. Yağışın en çok hissedildiği yerlerden olan Çayyolu Metro İstasyonu'nda seferler dururken Eskişehir Yolu'nda biriken sular sebebiyle de trafik durma noktasına geldi. Araçlarının içerisinde mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı beklerken, belediye ekiplerince de biriken suları tahliye etme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA