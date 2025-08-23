Ankara'da Metenol Yüklü Tanker ile Tır Kaza Yaptı

Ankara'da Metenol Yüklü Tanker ile Tır Kaza Yaptı
Ankara - Bolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, metenol yüklü tanker ile tır çarpıştı. Kazanın ardından yol geçici olarak trafiğe kapandı, ancak olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Ankara'da metenol yüklü tanker ile tır kaza yaptı. Kazadan dolayı E-89 Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Ankara - Bolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metenol yüklü bir tanker ile tır kaza yaptı. Tankerin dorsesindeki metenolün bir kısmı yol kenarındaki alana döküldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu metenol yüklü tanker tahliye edildi. Jandarma ekibi ise önlem almak için yolu geçici süreliğine trafiğe kapattı. Kazada metenolden etkilenen, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, yola dökülen metenolün üstü toprak ile kapatıldı. - ANKARA

