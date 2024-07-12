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Ankara'da MEB Onaylı Sertifika Dolandırıcılığı Operasyonu

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Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Onaylı Sertifika vaadiyle dolandırıcılık yapan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Onaylı Sertifika vaadiyle dolandırıcılık yapan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları ile ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında; Ankara genelinde eğitim akademisi adı altında internet ve sosyal medya aracılığıyla "MEB Onaylı Bekçilik Sertifikası, Ceza İnfaz Koruma Sertifikası, Silahlı Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası ve kimliği, SRC belgesi verme" ve iş vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli şahıstan 9'u hakkında adli kontrol şartı verilirken 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Eğitim Bakanlığı Operasyon Ankara Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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