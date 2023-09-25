Ankara'da markette çocuklarla hırsızlık anı

Ankara'da bir marketi gözünü kestiren iki kadının, yanlarında getirdiği 4 çocukla birlikte organize ettikleri hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Ankara'da bir marketi gözünü kestiren iki kadının, yanlarında getirdiği 4 çocukla birlikte organize ettikleri hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, Sincan'daki bir markette meydana geldi. Yanlarındaki 4 çocukla birlikte gözlerine kestirdikleri markete giren iki kadın, kasiyerin dikkatini çekmek için tuhaf hareketler sergilemeye başladı. Yanlarındaki çocuklardan biri ise kargaşadan yararlanarak karşı kasanın altında duran çantayı kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA