Ankara'da Mahallede Gürültü Çıkaran Adam Gözaltına Alındı

Ankara'da hapisten çıktığı iddia edilen şahıs sevdiği kadının mahallesine gelerek 'Canımı yaktığın yerden canın yansın' diye bağırdı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde hapisten yeni çıkan adam mahalleye gelerek gürültü çıkarttı. 30 dakika boyunca 'Canımı yaktığın yerden canın yansın' diye bağıran şahıstan rahatsız olan mahalleli polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - ANKARA