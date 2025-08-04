Ankara'da Mahallede Gürültü Çıkaran Adam Gözaltına Alındı

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Hapisten çıkan bir şahıs, sevdiği kadının mahallesine gelerek uzun süre bağırınca mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekip, şahsı gözaltına aldı.

Ankara'da hapisten çıktığı iddia edilen şahıs sevdiği kadının mahallesine gelerek 'Canımı yaktığın yerden canın yansın' diye bağırdı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde hapisten yeni çıkan adam mahalleye gelerek gürültü çıkarttı. 30 dakika boyunca 'Canımı yaktığın yerden canın yansın' diye bağıran şahıstan rahatsız olan mahalleli polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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