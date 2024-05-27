Ankara'da Magandalar Gözaltına Alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde araç içerisinden havaya ateş eden magandalar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sularında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda havaya ateş ettiği tespit edilen O.A. ve B.A., ikametlerine yapılan baskın sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA