Ankara'da tehlikeli yolculuk kamerada

Ankara'da seyir halindeki lüks otomobilin camlardan sarkan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Ayaş ilçesinde 34 KV 8199 plakalı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken içerisinde bulunan 3 kişi aracın camlarından sarkarak trafiği ve kendi canlarını tehlikeye attı. Ankara-Ayaş yolunda yaşanan tehlikeli anlar, başka bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - ANKARA