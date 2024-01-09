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Ankara'da Lokantaya Silahlı Saldırı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde içerisinde müşterilerin de olduğu bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da lokantaya silahlı saldırı

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde içerisinde müşterilerin de olduğu bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde müşterilerin de bulunduğu lokantanın önüne gelerek kurşun yağdırdı. Kurşunlar lokantanın camlarına isabet ederken olayda yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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