Ankara'da Liseli Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Ankara'da lise bahçesinde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

Olay, Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. (17) ile M.H. (16) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheli M.H., S.A.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA