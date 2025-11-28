Haberler

Ankara'da Liseli Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Ankara'da Liseli Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir lisenin bahçesinde iki öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki S.A. yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da lise bahçesinde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

Olay, Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. (17) ile M.H. (16) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheli M.H., S.A.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
