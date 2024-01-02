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Ankara'da lisede öğrenci düştü

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir lisede 4. kattan düşen bir öğrenci yaralandı. Olay sonucu yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lisede 4. kattan düşen bir öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda lise 3. sınıf öğrencisi M.N.K. (16) 4. kattan düştü. Düşme sonucu yaralanan öğrenci, öğretmenlerinin çağırdığı ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Lisesi Sincan Ankara Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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