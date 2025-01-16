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Ankara'da Lastik Kesme Olayları Devam Ediyor

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Akyurt ilçesinde park halindeki araçların lastiklerini kesen 2 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı. Mahalle sakinleri, artan olaylar üzerine sokağa kamera taktırdı. Polis, çocukların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde son günlerde yaşanan lastik kesme olaylarına yenisi eklendi. Park halindeki iki aracın lastiklerini kesen 2 cocuk kameralara yakalandı.

Olay, Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kesici aletle araçların lastiklerinin kesilmesi üzerine mahalle sakinleri sokağa kamera taktırdı. Pazar günü öğlen saatlerinde farklı noktalarda park halindeki iki aracın daha lastikleri kesildi. Kameralara yakalanan 2 çocuğun kesici bir aletle araçlara zarar verdiği ve hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine konuyu araştırmaya başlayan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çocukların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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