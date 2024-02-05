Ankara'da lastik dükkanında çıkan yangın korkuttu

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir lastik dükkanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dükkan kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Kıbrıs Köyünde lastik konduğu iddia edilen bir dükkanda nedeni henüz öğrenilemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar 10 katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binayı boşalttı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra dükkan içerden ve dışardan uzun süre soğuttu. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.