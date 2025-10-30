Ankara'da Kurye, Ayakkabı Çaldı

Ankara'da bir kuryenin sipariş için geldiği apartmandaki bir dairenin önündeki ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, yemek siparişi getiren kuryenin dikkatini apartmandaki bir dairenin kapısının önünde duran ayakkabılar çekti. Siparişi teslim ettikten sonra ayakkabıyı alarak binadan ayrılan kurye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayakkabısı çalınan çocuğun babası, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, ayakkabıların çalınmasına tepki gösterdi.

"Derdimiz çalınan ayakkabı değil"

Olayla ilgili konuşan baba, "Dün akşam yemek getiren kurye, paketi teslim edip aşağı indikten sonra çocuğuma yeni aldığım ayakkabıyı alıp götürmüş. Derdimiz çalınan ayakkabı değil, bu olaylar tekrarlanmasın. İsteseydi ben ona ayakkabı bile alırdım. Bu tür olayların bir daha yaşanmasını istemiyorum" dedi. - ANKARA