Ankara'da Kurye, Ayakkabı Çaldı

Ankara'da Kurye, Ayakkabı Çaldı
Güncelleme:
Sincan'da yemek siparişi getiren bir kurye, teslimat sonrası apartmanın önünde bulunan bir çocuğun ayakkabısını çaldı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti. Çalınan ayakkabının sahibi olan çocuğun babası, benzer olayların tekrar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Ankara'da bir kuryenin sipariş için geldiği apartmandaki bir dairenin önündeki ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, yemek siparişi getiren kuryenin dikkatini apartmandaki bir dairenin kapısının önünde duran ayakkabılar çekti. Siparişi teslim ettikten sonra ayakkabıyı alarak binadan ayrılan kurye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayakkabısı çalınan çocuğun babası, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, ayakkabıların çalınmasına tepki gösterdi.

"Derdimiz çalınan ayakkabı değil"

Olayla ilgili konuşan baba, "Dün akşam yemek getiren kurye, paketi teslim edip aşağı indikten sonra çocuğuma yeni aldığım ayakkabıyı alıp götürmüş. Derdimiz çalınan ayakkabı değil, bu olaylar tekrarlanmasın. İsteseydi ben ona ayakkabı bile alırdım. Bu tür olayların bir daha yaşanmasını istemiyorum" dedi. - ANKARA

