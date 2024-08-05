Ankara'da Kurtboğazı Barajı'nda Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Ankara'da Kurtboğazı Barajı'na balık tutmaya giden 31 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Kurtboğazı Barajı'nda meydana geldi. Kurtboğazı Barajı'na balık tutmaya giden 31 yaşındaki Özgür Erdoğan, barajın güvenlik görevlileri tarafından kendisine yöneltilen 'burada balık tutmak ve yüzmek yasaktır' uyarılarına aldırış etmeyerek, öğle sıcağına dayanamayıp serinlemek için baraja girdi. Güvenlik görevlilerinin uzun süre sudan çıkmadığını fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine, jandarma, sağlık ve sualtı arama kurtarma ekibi gönderildi.

Sualtı arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekibinin ilk muayenesinde hayatını kaybettiği belirlenen gencin cesedi, Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Erdoğan'ın ailesinin kendisinden 5 gündür haber alamadığı ve 31 Temmuz'da polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. - ANKARA