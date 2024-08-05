Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Kurtboğazı Barajı'nda Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da balık tutmaya giden 31 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Kurtboğazı Barajı'nda boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da Kurtboğazı Barajı'na balık tutmaya giden 31 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Kurtboğazı Barajı'nda meydana geldi. Kurtboğazı Barajı'na balık tutmaya giden 31 yaşındaki Özgür Erdoğan, barajın güvenlik görevlileri tarafından kendisine yöneltilen 'burada balık tutmak ve yüzmek yasaktır' uyarılarına aldırış etmeyerek, öğle sıcağına dayanamayıp serinlemek için baraja girdi. Güvenlik görevlilerinin uzun süre sudan çıkmadığını fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine, jandarma, sağlık ve sualtı arama kurtarma ekibi gönderildi.

Sualtı arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekibinin ilk muayenesinde hayatını kaybettiği belirlenen gencin cesedi, Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Erdoğan'ın ailesinin kendisinden 5 gündür haber alamadığı ve 31 Temmuz'da polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

 İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

 Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title