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Ankara'da kozmetik mağazası indirimi, kavga ve izdihama neden oldu

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Ankara'da bir zincir kozmetik mağazasının indirimi sonrası çoğu şubede izdiham yaşandı, bazı şubelerde kavga çıktı.

Ankara'da bir zincir kozmetik mağazasının indirimi sonrası çoğu şubede izdiham yaşandı, bazı şubelerde kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre bir zincir kozmetik mağazası indirim düzenledi. İndirim nedeniyle çoğu şubede izdiham yaşandı. Bir alışveriş merkezinin içinde bulunan şubede de yoğunluktan dolayı izdiham yaşandı. Çalışanlar ve müşteriler arasında tartışmalar yaşanırken mağazada ise kargaşa oluştu. Müşteriler ise mağazayı yuhalayarak tepki gösterdi.

İndirimler nedeniyle Mamak caddesi üzerinde bulunan bir şubede ise izdiham nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada taraflar ellerine geçen nesneleri birbirine fırlattı. Kavga, çevrede bulunan vatandaşların ve polisin müdahalesi sonucu güçlükle ayrılabildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Kavga 3.Sayfa Haberler

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